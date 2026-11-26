El cine peruano obtuvo un importante reconocimiento internacional. La película “Sobre el acantilado”, dirigida por la cineasta peruana Enrica Pérez, ganó el Gran Premio a Mejor Película (Grand Prix) de la competencia oficial de la 30.ª edición del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), celebrado en Estonia.

La producción también obtuvo el premio a Mejor Actriz por la interpretación de Bianca Buchelli, protagonista del largometraje. Según el equipo de producción, es la primera vez que una película peruana consigue el máximo galardón de este certamen internacional.

El reconocimiento incluye un incentivo económico de 20 mil euros otorgado por la ciudad de Tallin, que será compartido entre la directora y los productores de la cinta.

Jurado internacional destacó la calidad de la película peruana

El jurado de la competencia oficial, presidido por el guionista y director británico Christopher Hampton, ganador de dos premios Oscar, destacó el trabajo de los diferentes departamentos de la producción cinematográfica.

Durante la premiación, los especialistas resaltaron la integración de la dirección, el guion, las actuaciones, la fotografía, el diseño y la música para construir la atmósfera de la película.

El festival está acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) y constituye uno de los principales encuentros cinematográficos del norte de Europa.

Una producción cinematográfica liderada por mujeres

“Sobre el acantilado”, cuyo título internacional es On Top of the Cliff, es el segundo largometraje de Enrica Pérez, directora de la película peruana “Climas”.

La cinta es una coproducción entre Perú, México y Suiza que cuenta con la participación de Enid “Pinky” Campos, Martha Orozco y Joël Jent en la producción.

El proyecto se desarrolló a través de Sexto Sentido y Marth Films, en alianza con Del Barrio Producciones, empresa liderada por Michelle Alexander, que incursionó en la coproducción de largometrajes con esta película.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de la mexicana Sarasvati Herrera, quien también ha trabajado en la adaptación audiovisual de “Cien años de soledad” para Netflix.

¿De qué trata “Sobre el acantilado”?

Ambientada en un internado católico femenino, la película combina el thriller psicológico y el drama para abordar temas como la fe, el deseo reprimido, la obsesión y el control.

La historia sigue a Ana (Bianca Buchelli), una adolescente de 16 años que aspira a alcanzar la santidad y se somete a penitencias en secreto.

Su vida cambia con la llegada de Rebecca (Renata Canales), una estudiante extranjera que cuestiona las estrictas normas del internado. La relación entre ambas desencadena una serie de conflictos que llevan a la protagonista a enfrentarse a sus propias contradicciones.

El elenco también está integrado por Manuela Biedermann, Liliana Trujillo, Amaranta Kun, Vanessa Demichelli, Abigail Dalens, Luciana Giraldo, Uma Mikati y Nicole Perdomo.

Una película rodada íntegramente en Lima

De acuerdo con la información difundida por la producción, Enrica Pérez desarrolló la historia a partir de sus experiencias durante la adolescencia en un colegio femenino y de una investigación sobre mujeres que estudiaron en internados religiosos limeños a mediados del siglo XX.

El largometraje fue rodado en locaciones de Lima durante agosto de 2025 y tuvo su estreno mundial en la competencia oficial del festival de Tallin.

Tras obtener ambos galardones, la productora Enid Campos agradeció el respaldo de Del Barrio Producciones al proyecto cinematográfico.