Un hombre de 80 años fue encontrado sin signos vitales la mañana de este sábado 31 de octubre en los servicios higiénicos de la empresa de transportes Flores, ubicada en la calle Lambayeque, en la provincia de Ica. El hallazgo fue reportado a la Policía Nacional alrededor de las 9:20 a. m., movilizando a efectivos hasta el establecimiento para atender la emergencia.

Fallecimiento repentino

La víctima fue identificada como Juan Herminio Salas Bejarano, natural del distrito de Ocoña, en la región Arequipa. Según el reporte policial, el adulto mayor fue encontrado tendido en posición de decúbito lateral derecho en el interior de uno de los baños de la agencia de transportes.

Tras recibir la comunicación, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para constatar el hecho y realizar las diligencias correspondientes. La intervención quedó registrada en el parte policial de la REGPOL Ica, DIVOPUS Ica, correspondiente a la Comisaría de Ica.

La Policía inició las pesquisas y recabó información para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Asimismo, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Ica.

VIDEO RECOMENDADO