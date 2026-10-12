Un adulto mayor identificado como Alfonso Allauja Salazar, de 71 años, perdió la vida la mañana del domingo tras sufrir una caída en la vía pública, en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica. El hecho ocurrió en la intersección de la cuarta cuadra de la avenida Aviación con la sexta cuadra de la calle Fray Ramón Rojas, a espaldas de la comisaría del sector.

Trágico accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría tropezado mientras caminaba por la zona y cayó cerca de la vereda, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Según los testimonios recogidos en el lugar, el adulto mayor habría estado cruzando la avenida cuando sufrió la caída.

Tras conocerse lo ocurrido, familiares y allegados llegaron al lugar, donde el cuerpo permanecía tendido sobre el área de grass junto a la vereda. Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudió para evaluar al hombre e intentar brindarle asistencia; sin embargo, los profesionales confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según la versión proporcionada por uno de sus conocidos, Ayauja habría consumido bebidas alcohólicas horas antes del accidente. El caso quedó a la espera de la intervención del Ministerio Público para las diligencias de levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue, donde la necropsia permitiría determinar la causa de la muerte. Entre tanto, familiares y allegados permanecieron en los alrededores del lugar, consternados por lo sucedido.

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