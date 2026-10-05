Un vehículo cayó en un forado ubicado en la avenida Fernando León Arechua, en la ciudad de Ica, quedando momentáneamente atrapado debido al deterioro de la pista. Otros conductores que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar al afectado y, mediante un esfuerzo conjunto, lograron retirar la unidad del hueco.

Vía peligrosa

El incidente ocurrió en un punto donde, según conductores de la zona, anteriormente ya se habían registrado otros accidentes e incidentes debido a las condiciones de la vía. Tras lo ocurrido, los transportistas expresaron su preocupación por el peligro que representaba el forado para los vehículos que circulaban diariamente por este sector.

De acuerdo con lo reportado, el problema no era reciente. El forado había sido reparado meses atrás; sin embargo, el deterioro volvió a presentarse en el mismo punto, generándose nuevamente un hueco de considerable tamaño en la pista. La situación volvió a poner en evidencia la necesidad de una intervención que permita solucionar el problema de manera definitiva.

Ante este panorama, conductores hicieron un llamado a la Municipalidad Provincial de Ica para que atendiera el deterioro de la avenida y ejecutara trabajos de mantenimiento y reparación.

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