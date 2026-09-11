Una mujer de 84 años perdió la vida y otras tres personas permanecen hospitalizadas luego de ser encontradas inconscientes dentro de una vivienda ubicada en la segunda cuadra de la prolongación Juan Pablo Fernandini, en la zona de Manzanilla, Ica.

Conmoción en la zona

La emergencia fue reportada ayer por la mañana, después de que vecinos advirtieran que algo inusual ocurría en el inmueble. La familia no respondía a los llamados ni atendía el pequeño negocio de venta de bebidas que funcionaba en la vivienda.

Ante la preocupación, familiares ingresaron al domicilio y encontraron a las cuatro personas inconscientes, cada una en diferentes ambientes. “Todos estaban durmiendo en su cama”, señaló César Chávez, familiar de los afectados, al describir la escena que encontraron.

Entre las personas afectadas se encontraban tres adultos mayores, de entre aproximadamente 70 y 90 años, quienes serían hermanos. También estaba una mujer de unos 50 años, identificada preliminarmente como Jenny, quien sería hija de una de las víctimas.

Personal del SAMU y Serenazgo de Ica acudió al lugar para auxiliar a los afectados. Tres personas fueron trasladadas al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, ubicado en la avenida Cutervo.

Sin embargo, María Luisa Solís Donayre de 84 años, fue encontrada sin signos vitales y falleció en el interior del inmueble.

Una de las primeras interrogantes de los familiares y vecinos fue determinar qué había ocurrido dentro de la vivienda. Chávez señaló que, hasta el momento, no se había encontrado evidencia de violencia.

Asimismo, descartó que las puertas hayan sido violentadas. “Nosotros, la familia, todos los vecinos hemos tenido que abrir las puertas para poder ingresar y ver este trágico momento”, relató.

Las circunstancias en las que las cuatro personas quedaron inconscientes todavía no han sido establecidas.

EL DATO: Entre las hipótesis se encuentra una presunta intoxicación, una fuga de gas, el consumo de algún alimento o producto en mal estado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO