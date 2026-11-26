En trágicos accidentes de tránsito, personas perdieron la vida en distintos puntos de la región Lambayeque, dejando a sus familiares sumidos en la más profunda de las tristezas.

Fatal accidente

Uno de los lamentables sucesos se registró cerca de las 8 de la noche del último domingo, cuando el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Yerson Edu Fernández Aguinaga, de 21 años de edad, manejaba su motocicleta de placa de rodaje 3139-RK, por el kilómetro 769 + 500 de la Carretera Panamericana Norte, en el distrito de Reque.

Según información policial, a la altura del grifo “Hiridaran”, la motocicleta chocó violentamente contra un camión, de placa TBN-930, conducido por Jhorvin Alfredo Zevallos Montenegro (31). Debido al fuerte impacto, el agente salió despedido y cayó de cabeza sobre el pavimento, falleciendo instantáneamente.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, quienes constataron que su colega, que prestaba servicio en la comisaría de José Leonardo Ortiz, ya no presentaba signos vitales. Asimismo, comunicaron el hecho a un representante del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y detuvieron a Zevallos Montenegro por el presunto delito de homicidio culposo.

El conductor aseguró que se desplazaba de norte a sur e ingresaba a la gasolinera cuando, de pronto, fue impactado en el lado derecho de su vehículo por la motocicleta, que circulaba en sentido contrario.