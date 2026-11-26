El presidente y fundador del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, denunció un presunto intento de restarle atribuciones dentro de la organización política y acusó al vocero de su bancada en la Cámara de Diputados, Víctor Piñán, de promover cambios en el reglamento interno sin su conocimiento.
En un video difundido en sus redes sociales el miércoles 25 de noviembre, Ricardo Belmont calificó lo ocurrido como un “golpe de Estado dentro de un partido democrático” y afirmó: “Hemos sido traicionados”.
Belmont señaló también al diputado Heber López Letona, a quien acusó de recolectar las firmas para respaldar las modificaciones de los artículos 9, 10 y 11 del reglamento de la bancada.
Según explicó, el documento, identificado como Acta N.° 012-GPD-2026, planteaba otorgar a los integrantes del grupo parlamentario participación en decisiones sobre la elección de portavoces, candidatos a la Mesa Directiva y representantes en las comisiones del Congreso.
El dirigente sostuvo que las diputadas Dina Hancco y Agrippina Flores retiraron sus firmas tras conocer el contenido de la propuesta.
Ante esta situación, Ricardo Belmont anunció en sus redes sociales que Heber López será expulsado del partido Obras. Asimismo, adelantó que convocará al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para someter a votación cambios en la Secretaría General y la representación legal de la agrupación.
El dirigente también indicó que evaluará medidas contra otros integrantes involucrados en la elaboración y presentación del documento.
Hasta el momento, los diputados señalados no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto.
TE PUEDE INTERESAR:
- Julio Velarde: Economía peruana mantiene dinamismo, pero advierte posible alza de precios por El Niño
- CADE 2026: Gremios empresariales plantean compromisos para impulsar crecimiento de regiones
- CADE 2026: Perú tiene capacidad de crecer 4% si fortalece infraestructura y capital humano
- CADE 2026: ministro del MTC plantea alianza con privados para cerrar brecha de infraestructura
- CADE 2026: Antonio Cusato, del Banco Mundial, alerta sobre 70 mil proyectos paralizados en Perú
- CADE 2026: CAF plantea impulsar el desarrollo regional del Perú con la experiencia colombiana
- PJ declara nula acusación fiscal contra Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta