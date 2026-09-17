La región Arequipa acumuló 250,826 micro y pequeñas empresas (mypes) en 2025, según el “Informe anual sobre las micro y pequeñas empresas en el Perú”, elaborado por ComexPerú. La cifra representó una caída de 6.6% respecto a las 268,539 mypes de 2024 y de 1.3% frente a las 253,983 de 2019, antes de la pandemia de la COVID-19.

Además, al cierre del año pasado, la informalidad en las mypes era del 80%, porcentaje que resultó inferior al 83.8% de 2024, pero superior al 76.6% de 2019.

En cuanto a sus ingresos, las ventas anuales promedio de estas empresas llegaron a S/ 32,202 en el 2025, lo que representa un alza de 8% respecto al año anterior, aunque un 6.1% menos que en 2019. Respecto a las ganancias, se alcanzó en promedio los S/ 18,147 el año pasado (+28% frente a 2024 y +18.9% respecto a 2019).

INFRAESTRUCTURA

Sobre la infraestructura, apenas el 43.4% de las mypes arequipeñas contaba con un local propio para operar, por debajo del 44.7% registrado en 2024 y del 49% de 2019. De este grupo, únicamente el 31.2% tuvo servicio de agua potable, el 21.6% desagüe y el 68.8% tuvo conexión a luz vía red pública.

Para Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú, estas cifras reflejan las dificultades que aún enfrentan las mypes para consolidarse, en un contexto marcado por la alta informalidad y el limitado acceso a servicios esenciales.

PROPUESTA

Frente a este panorama, se plantea la necesidad de avanzar hacia una “Nueva Formalidad”, enfocada no solo en aumentar el número de empresas formales, sino en crear condiciones que permitan su permanencia y expansión. En ese sentido, el pedido de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori podría convertirse en una vía para impulsar cambios que simplifiquen la formalización y reduzcan obstáculos para estos negocios.

Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, sostuvo que la actual administración cuenta con una oportunidad para transformar este escenario, y que las facultades podrían emplearse para construir un modelo de formalidad más accesible y sostenible.