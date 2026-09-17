Un encuentro entre dos integrantes de una familia estuvo por terminar en tragedia. J. Román de 19 años, fue señalado de haber usado un cuchillo de cocina para atacar a su propio sobrino, causándole lesión en la cabeza y otras partes del cuerpo. Los vecinos de la urbanización Fernando León de Vivero, en Pueblo Nuevo, ayudaron al agraviado, siendo trasladado al hospital René Toche Groppo del Seguro Social de Salud.

Ataque criminal

Tío y sobrino, repentinamente, habían protagonizado un enfrentamiento en el sector. Los gritos alarmaron a los vecinos quienes, al ver a uno de ellos sostener el arma blanca, llamaron a la comisaría del distrito. El agresor antes de que la policía llegue arremetió contra su familiar de 18 años, dejándolo malherido. Tras el hecho violento, el sujeto salió aterrado del lugar, abandonando en el trayecto el cuchillo de aproximadamente 20 centímetros.

Los vecinos aprovecharon ese momento para conducir al adolescente al nosocomio, ubicado en la ciudad de Chincha. Agentes de la delegación distrital en las diligencias hallaron el arma blanca para ser llevada a peritaje. Asimismo, el médico de turno informó que el paciente sufrió una herida en la cabeza, que por fortuna no reviste gravedad. La policía al conocer la identidad del atacante comenzó el operativo para su ubicación y captura.

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