El Jurado Electoral Especial de Chincha confirmó de manera definitiva la exclusión de Julio Aurelio Rojas Ñáñez, actual alcalde del distrito de Huáncano, como candidato a primer regidor de la lista de Somos Perú para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La decisión quedó firme mediante la Resolución N.° 00755-2026-JEE-CHIN/JNE, de fecha 8 de setiembre de 2026, luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmara previamente la exclusión dispuesta por el órgano electoral de primera instancia.

Proceso electoral

De acuerdo con el pronunciamiento electoral, el JEE de Chincha resolvió tener por ejecutoriada la Resolución N.° 00681-2026-JEE-CHIN/JNE, emitida el 22 de agosto, que dispuso la exclusión de Rojas Ñáñez. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución N.° 3668-2026-JNE, del 4 de setiembre, emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Como consecuencia, el estado procesal del candidato fue actualizado oficialmente a “Excluido”, disponiéndose además la remisión de copias certificadas al Ministerio Público y a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Chincha.

El caso generó atención en Huáncano debido a que, mientras se encontraba en trámite su candidatura, vecinos señalaron haber observado al actual alcalde recorriendo diversos sectores del distrito acompañado de integrantes de su agrupación política, entre ellos candidatos a nivel provincial y regional. La situación fue comentada por pobladores que consideraban que dichas actividades tenían características de campaña electoral.

La candidatura de Rojas Ñáñez formaba parte de una particular configuración de la lista de Somos Perú. Gilmar Medina Palomino había sido inscrito inicialmente como candidato a alcalde, mientras que el actual burgomaestre ocupaba el primer lugar de la lista de regidores. Posteriormente, Medina Palomino renunció a su candidatura antes del 4 de agosto, dejando que la lista continuara encabezada por quien figuraba como primer regidor. Sin embargo, el procedimiento de fiscalización electoral determinó que Rojas Ñáñez había omitido consignar información relacionada con una sentencia judicial en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, situación que derivó finalmente en su exclusión.

Con la salida definitiva del actual alcalde, Rocío Silvana Mayhua Arteaga, quien figuraba como regidora N.° 2, asume la candidatura que corresponde a la lista de Somos Perú en Huáncano, conforme al estado electoral establecido. Rojas Ñáñez, quien deberá cumplir el periodo de licencia sin goce de haber correspondiente para realizar actividades de campaña, queda así fuera de la contienda como postulante. De haber concretado su candidatura, habría buscado alcanzar un quinto periodo municipal, luego de haber ejercido la alcaldía en los periodos 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018 y 2023-2026.

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