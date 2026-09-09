El escenario electoral en el distrito de Huáncano vuelve a generar expectativa. El actual alcalde Julio Aurelio Rojas Ñañez habría quedado, hasta el momento, fuera de la contienda electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) como candidato a primer regidor por la lista de Somos Perú.

Portal del JNE

De acuerdo con la información consignada en las publicaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la lista de Somos Perú no contaría actualmente con candidato a alcalde, debido a una renuncia, mientras que el candidato que figuraba como primer regidor, Rojas Ñañez, tampoco aparece en la relación vigente. De esta manera, la lista estaría siendo encabezada por la regidora N°2, Rocío Silvana Mayhua, modificándose sustancialmente el escenario que inicialmente se había planteado para los comicios

El camino electoral del actual burgomaestre no ha estado exento de cuestionamientos y decisiones jurisdiccionales. Rojas Ñañez había logrado superar una primera exclusión relacionada con la omisión de una sentencia con fallo suspendido, expediente que posteriormente fue archivado. Sin embargo, una reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones habría dado paso a un segundo expediente de exclusión, terminando con una resolución del Jurado Electoral Especial de Chincha que dispuso su salida de la contienda.

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