Hay canciones que nos acompañan desde niños y que, con los años, terminamos cantando junto a nuestros propios hijos. Hace diez años, Maricarmen Marín reunió esas canciones en un proyecto que nació desde un lugar muy personal y que, con el tiempo, se convirtió en una tradición para muchas familias.

“Navidad Maricarmen” nació en 2016 como un álbum que renovó los villancicos de siempre con nuevos ritmos. Pero detrás de esas canciones había también una historia personal: Maricarmen atravesaba varias Navidades difíciles después de la partida de su mamá y encontró en la música una manera de volver a conectar con la ilusión de esta época.

“Navidad Maricarmen nació para devolverme la ilusión por la Navidad. Desde entonces siento que tiene una misión: llevar cada año un mensaje de unión, familia y esperanza. Y hoy, diez años después, me emociona muchísimo verla cobrar vida por primera vez en un teatro. Siento que mi mamá está feliz desde el cielo”.

Este 2026, ese universo que nació en un disco llegará por primera vez al escenario, el 12 de diciembre en el Teatro Canout. En el mágico cuarto de juegos de Flupi de Pips, los juguetes cobran vida y Maricarmen descubrirá una misteriosa varita que podría tener el poder de encender un Árbol de Navidad que lleva más de mil años apagado.

Villancicos, personajes, coreografías y sorpresas acompañarán a grandes y chicos en una aventura que busca recordarles algo sencillo pero importante: que la Navidad también está en volver a encontrarnos, compartir y crear recuerdos juntos.