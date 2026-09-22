El regreso a Panem está cada vez más cerca. “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” presentó un nuevo tráiler y material gráfico antes de su estreno en los cines peruanos, programado para el 19 de noviembre de 2026.

La nueva película de la franquicia retrocede 24 años respecto de los acontecimientos de la primera entrega para contar la historia de Haymitch Abernathy, mucho antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

El personaje será interpretado en su juventud por Joseph Zada, mientras que Woody Harrelson encarnó al Haymitch adulto en las películas originales.

¿De qué trata Amanecer en la Cosecha?

La historia comienza la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Esta edición obliga a los distritos a enviar el doble de tributos habituales: 48 jóvenes en lugar de 24, circunstancia que convierte estos Juegos en uno de los episodios centrales de la historia previa de Panem.

Haymitch, procedente del Distrito 12, es seleccionado para participar y deberá enfrentarse no solo a los demás tributos, sino también a las reglas impuestas por el Capitolio.

El nuevo tráiler, difundido en septiembre por Lionsgate, muestra más escenas de la arena, las alianzas entre competidores y el enfrentamiento de Haymitch con el sistema que controla los Juegos.

Francis Lawrence vuelve a dirigir Los Juegos del Hambre

La dirección vuelve a estar a cargo de Francis Lawrence, cineasta estrechamente vinculado con la franquicia.

Lawrence dirigió anteriormente “Los Juegos del Hambre: En llamas”, las dos partes de “Sinsajo” y la precuela “Balada de pájaros cantores y serpientes”.

“Amanecer en la Cosecha” adapta la novela homónima de Suzanne Collins, publicada originalmente el 18 de marzo de 2025. Scholastic informó que el libro superó los 4,4 millones de ejemplares vendidos en inglés en los mercados considerados por la editorial antes del estreno cinematográfico.

La película será la sexta producción cinematográfica de la saga iniciada en 2012.

Joseph Zada será el joven Haymitch Abernathy

El elenco está encabezado por Joseph Zada como Haymitch Abernathy.

También participan Ralph Fiennes como Coriolanus Snow, Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Maya Hawke como Wiress, Mckenna Grace como Maysilee Donner, Glenn Close como Drusilla Sickle y Ben Wang como Wyatt Callow, entre otros.

Reuters confirmó que la producción reúne un amplio reparto y que la historia se concentra en los acontecimientos que transformaron al joven Haymitch en el personaje que posteriormente conocerían Katniss y Peeta.

Personajes conocidos regresan en versiones más jóvenes

Una de las características de la precuela será la aparición de personajes conocidos de la saga en etapas anteriores de sus vidas.

Elle Fanning interpretará a una joven Effie Trinket, mientras Kieran Culkin asumirá el papel de Caesar Flickerman. Ralph Fiennes dará vida a una versión más joven del presidente Snow.

El nuevo avance permite además observar con mayor detalle la arena del Segundo Vasallaje y algunos de los peligros diseñados para los 48 participantes.

¿Cuándo se estrena Amanecer en la Cosecha en Perú?

BF Distribution confirmó que “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” llegará a los cines de Perú el jueves 19 de noviembre de 2026.

La distribuidora registra además una duración de 2 horas y 30 minutos y clasifica la cinta dentro de los géneros acción y thriller.

En Estados Unidos, Lionsgate mantiene como fecha de estreno el 20 de noviembre, por lo que el lanzamiento peruano se producirá un día antes del debut estadounidense.

Ficha técnica

Título original: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Título en Perú: Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Dirección: Francis Lawrence

Francis Lawrence Basada en la novela de: Suzanne Collins

Suzanne Collins Haymitch Abernathy: Joseph Zada

Joseph Zada Effie Trinket: Elle Fanning

Elle Fanning Caesar Flickerman: Kieran Culkin

Kieran Culkin Presidente Coriolanus Snow: Ralph Fiennes

Ralph Fiennes Plutarch Heavensbee: Jesse Plemons

Jesse Plemons Wiress: Maya Hawke

Maya Hawke Maysilee Donner: Mckenna Grace

Mckenna Grace Drusilla Sickle: Glenn Close

Glenn Close Wyatt Callow: Ben Wang

Ben Wang País: Estados Unidos

Estados Unidos Estreno en Perú: 19 de noviembre de 2026

19 de noviembre de 2026 Duración anunciada por BF Distribution: 2 h 30 min

2 h 30 min Distribución en Perú: BF Distribution.