La seguridad ciudadana, las candidaturas a alcaldías y las dudas sobre la jornada de votación concentran parte del interés de búsqueda en Google a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

Datos de Google Trends revisados durante septiembre muestran incrementos en consultas relacionadas con planes de seguridad, candidatos municipales, multas electorales, miembros de mesa y plataformas oficiales de información electoral.

Los comicios permitirán elegir gobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales. La ONPE señala que más de 26 millones de ciudadanos están convocados a participar.

Seguridad ciudadana aparece entre los principales temas de búsqueda

Entre los términos analizados, “seguridad ciudadana” registra un interés relativo superior al de búsquedas generales relacionadas con las elecciones municipales y regionales.

También muestran crecimiento consultas vinculadas con el INEI, el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, según reportes basados en Google Trends difundidos durante septiembre.

Entre las regiones donde el interés relativo por estos temas aparece con mayor intensidad figuran Tacna, Madre de Dios, Callao, Loreto y Moquegua.

Esto no significa que esas regiones registren necesariamente un mayor número absoluto de búsquedas. Google explica que Trends normaliza los datos de acuerdo con el total de búsquedas realizadas en cada zona y periodo, por lo que muestra popularidad relativa.

Electores buscan información sobre alcaldes y candidatos de sus distritos

El término “alcaldes” mantiene interés constante, acompañado de consultas más específicas sobre las candidaturas en determinadas localidades.

En Lima Metropolitana aparecen búsquedas relacionadas con alcaldes o postulantes de La Victoria, San Juan de Lurigancho, Comas y La Molina. Fuera de la capital también se registran consultas sobre Nuevo Chimbote y Arequipa.

Otros términos incluyen búsquedas generales sobre candidatos a la Alcaldía de Lima y consultas sobre cuánto ganan los alcaldes.

Estos datos permiten observar qué información buscan los usuarios, pero no indican preferencia electoral por una candidatura ni permiten anticipar resultados.

Multas y miembros de mesa también generan interés

A medida que se acerca el 4 de octubre, aumentan también las consultas relacionadas con aspectos prácticos de la votación.

Entre los términos que muestran crecimiento aparecen “multas electorales”, “cómo saber si soy miembro de mesa”, “Voto Informado 2026” y “Plataforma Electoral”.

La ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa el 24 de julio y comenzó la publicación definitiva de los seleccionados desde el 20 de agosto. Además, las jornadas de capacitación están programadas para el 20 y 27 de septiembre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su parte, mantiene habilitada su Plataforma Electoral para consultar información vinculada con las candidaturas y el cronograma de las elecciones.

ONPE y “elecciones municipales 2026” aumentan en las búsquedas

Durante la semana analizada, el término ONPE superó las 5.000 búsquedas y registró un crecimiento de 75%, según un reporte de la Agencia Andina basado en Google Trends.

El término “elecciones municipales 2026” también mostró un aumento de 75% en el periodo observado.

Estos porcentajes reflejan variaciones en el interés de búsqueda dentro del periodo seleccionado y no representan el porcentaje de electores interesados en esos temas.

¿Qué mide realmente Google Trends?

Google Trends utiliza una muestra de las búsquedas realizadas en Google y presenta datos anónimos, agregados y normalizados.

La herramienta asigna valores entre 0 y 100 según la popularidad relativa de un término dentro de una ubicación y periodo determinados. Un valor alto significa que la consulta tiene mayor peso respecto del total de búsquedas realizadas en ese contexto, no necesariamente que exista un mayor volumen absoluto.

Google también advierte que Trends no es una encuesta científica y no debe interpretarse como una medición de opinión pública, respaldo electoral o intención de voto. Un aumento en las búsquedas únicamente indica un incremento del interés por encontrar información sobre determinado tema.

Elecciones Regionales y Municipales serán el 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., según la ONPE.

El padrón electoral definitivo comprende 26.314.724 electores, incluidos 76 ciudadanos extranjeros que podrán participar únicamente en los comicios municipales.

Durante la jornada se elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.