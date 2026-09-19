Perú y Venezuela disputarán la final del Mundial de Comidas, competencia organizada por el streamer español Ibai Llanos. El encuentro vuelve a poner frente a frente a ambos países después de su enfrentamiento en el Mundial de Desayunos, donde el representante peruano obtuvo el primer lugar.

La clasificación peruana se produjo luego de superar a Argentina en las semifinales. Venezuela, por su parte, consiguió su pase a la definición tras imponerse ante Ecuador en la otra llave.

Perú llegó a la final con el ceviche y la Inca Kola como representantes de su propuesta gastronómica. Durante la votación, obtuvo 1 900 000 votos, mientras que Argentina, que participó con el asado y el fernet con Coca-Cola, alcanzó 1 184 000.

La diferencia permitió al representante peruano avanzar a la última etapa de la competencia. Argentina quedó fuera luego de participar en una semifinal que definió uno de los dos cupos para la final.

En la otra semifinal, Venezuela presentó el pabellón criollo y la maltina frente a la propuesta ecuatoriana del encebollado. La votación terminó con 2 308 000 votos para Venezuela y 1 511 000 para Ecuador.

Ibai Llanos recuerda el Mundial de Desayunos

El creador de contenido español recordó el anterior enfrentamiento entre Perú y Venezuela en el Mundial de Desayunos. En aquella competencia, Perú terminó imponiéndose con el pan con chicharrón después de una remontada durante la jornada final de votaciones.

Ibai Llanos hizo referencia a ese antecedente al anunciar la nueva definición entre ambos países. En un video publicado en sus redes sociales, resumió el nuevo enfrentamiento con la siguiente frase.

“Se repite la final, se repite la historia. Perú c ontra Venezuela en el Mundial de C omidas”, c omentó

El streamer también mencionó que Venezuela estuvo cerca de ganar aquella competencia de desayunos. Luego planteó la expectativa sobre el resultado de esta nueva definición.

“¿Qué pasará en el Mundial de C omidas?”, indi c ó.