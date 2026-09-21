Prime Video presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de “Los Tinelli”, el docu-reality que sigue la vida personal y familiar del conductor argentino Marcelo Tinelli. Los nuevos episodios se estrenarán el próximo 30 de septiembre, según informó la plataforma.

La nueva entrega volverá a mostrar a Tinelli junto a sus hijos y personas de su entorno cercano, pero esta vez parte de la historia tendrá como escenario el Perú, debido a un viaje para conocer a la familia de Milett Figueroa, pareja del presentador.

Prime Video mantiene actualmente la primera temporada de “Los Tinelli” dentro de su catálogo. La entrega inicial, estrenada en 2025, muestra al conductor junto con su familia durante una estadía en Punta del Este y aborda también la incorporación de Figueroa a su círculo familiar.

¿De qué tratará la segunda temporada de “Los Tinelli”?

De acuerdo con la sinopsis difundida por Prime Video, la familia enfrentará nuevas tensiones personales y cambios en sus relaciones durante esta temporada.

El avance presenta a Candelaria “Cande” Tinelli después de su divorcio, a Micaela “Mica” Tinelli en una nueva etapa sentimental y a Marcelo intentando mantener unido al grupo familiar.

Uno de los principales escenarios de los próximos capítulos será Perú. Según la información adelantada por la plataforma, Marcelo y su familia viajarán al país para encontrarse con los familiares de Milett Figueroa.

El comunicado promocional describe ese encuentro como uno de los puntos de mayor tensión de la temporada, con discusiones y revelaciones que modificarán la dinámica entre los protagonistas.

Milett Figueroa y Perú tendrán presencia en “Los Tinelli 2”

El viaje al Perú adquiere especial relevancia en esta segunda entrega por la relación entre Marcelo Tinelli y la modelo y actriz peruana Milett Figueroa.

La primera temporada ya incorporaba a Figueroa dentro de la historia familiar. La descripción oficial disponible en Prime Video señala que Tinelli recibía a su familia en su residencia de Punta del Este y aprovechaba la reunión para presentar formalmente a su entonces novia.

Para los nuevos episodios, la dinámica se invierte: será el conductor argentino quien viaje junto con parte de su familia al entorno de Milett en Perú.

Cambios en la familia de Marcelo Tinelli

La segunda temporada también incluirá acontecimientos relacionados con la residencia que la familia posee en Punta del Este, Uruguay.

Según el adelanto entregado por Prime Video, la casa deberá ser vendida, mientras que otros conflictos familiares pondrán a prueba la relación entre Marcelo y sus hijos.

El tráiler también anticipa situaciones relacionadas con Juana Tinelli, aunque el comunicado no ofrece mayores detalles sobre el desarrollo de esa trama.

Estos elementos forman parte de la narrativa del docu-reality y corresponden a la presentación promocional difundida por Prime Video antes del estreno.

¿Cuándo se estrena “Los Tinelli 2”?

La segunda temporada de “Los Tinelli” se estrenará el miércoles 30 de septiembre de 2026 exclusivamente en Prime Video, de acuerdo con la información proporcionada por la plataforma.

La compañía señala que el programa estará disponible en más de 240 países y territorios.

“Los Tinelli” es una producción de LaFlia para Amazon Studios. La primera temporada cuenta con ocho episodios, según la ficha disponible actualmente en Prime Video.

¿Dónde ver el tráiler de “Los Tinelli 2”?

Prime Video difundió el avance oficial antes del estreno de los nuevos episodios.

El tráiler adelanta las nuevas dinámicas de la familia Tinelli y muestra parte del viaje relacionado con Milett Figueroa y Perú.