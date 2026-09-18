La película peruana ‘Santidad’, una comedia irreverente que explora con humor el poder, la fe y la necesidad humana de juzgar a los demás, llegará a los cines de todo el país este 24 de septiembre de 2026. La cinta, filmada íntegramente en Cusco y con la participación de destacados artistas cusqueños y de la capital, tuvo un exitoso preestreno en el reciente Festival de Cine de Lima y celebró su avant premiere en Cusco, donde fue recibida con aplausos durante varios minutos por el público que se dio cita en Cineplanet de Real Plaza.

La celebración estuvo acompañada de música, color, imágenes y diversos elementos característicos de las festividades locales, creando una atmósfera que puso en valor la identidad y las tradiciones cusqueñas. De esta manera, la presentación de la película no solo marcó su llegada a las salas de la ciudad donde fue filmada, sino que también rindió homenaje a la riqueza cultural y festiva de Cusco.

La historia se desarrolla en Sarapampa, un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de la aparición de la Virgen del Maíz. Hasta allí llega el arzobispo Pedro Boluarte para coronar la imagen venerada por la población, pero su obsesión por la pureza moral y su forma de imponer su visión del bien y del mal desencadenan hechos que pondrán en crisis su autoridad.

Entre pobladores detenidos, devotas fanáticas, policías desbordados y secretos de la Iglesia, la celebración se convierte en una hilarante cacería moral donde nadie está libre de pecado. Lo que debía ser una fiesta religiosa se convierte en un espectáculo tan absurdo como explosivo. “Santidad” es una historia que hará reír y reflexionar al público.

El filme está dirigido y escrito por Rodolfo Espinoza, director y guionista cusqueño que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y Cine en la Universidad de Vincennes Saint Denis, en Francia. Ha trabajado como periodista y asistente de dirección para la televisión francesa y este es su primer largometraje.

El elenco está encabezado por Pedro Olórtegui como el arzobispo, Pedro Boluarte y Beto Benites como el padre Fermín Pinares, además de Ubaldo Huamán, Lilian Nieto, Natalia Bonifaz y Víctor Acurio. También participan Hugo Bonet, Mauricio Rueda, Marina Pumachapi, Adolfo Baca y la Comunidad Cultural Ñawpa Ñan.

La cinta es producida por Beyker Bances, productor y fundador de Llanki Cine, especializado en adaptación literaria y coproducciones internacionales; y por Beto Benites, de +58 Producciones, quien ha desarrollado una sólida carrera como actor y productor en la cinematografía de América Latina, Europa y Hollywood.

“‘Santidad’ viene a llenar un espacio dentro del mercado cinematográfico, apelando a un humor inteligente que busca conectarnos, conocernos y entretenernos”, señaló el productor del filme cusqueño.