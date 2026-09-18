Arequipa: Jauría mata 800 cuyes en Majes y madre pide apoyo para volver a empezar

Carmen Hilacundo Alcca había encontrado en la crianza de cuyes una manera de sacar adelante a sus dos hijos. Durante años, dejó de lado algunas necesidades de su hogar para ahorrar cada sol y hacer crecer poco a poco su negocio. Sin embargo, una jauría ingresó a sus corrales y en cuestión de horas acabó con gran parte de su esfuerzo.

La mujer tenía 45 corrales con aproximadamente mil cuyes, entre madres y crías, en un espacio ubicado junto a su humilde vivienda de esteras, en Majes. Según contó, al menos cinco perros ingresaron al lugar y mataron a unos 800 animales. Otros quedaron heridos y agonizando, y algunos murieron durante los días posteriores.

El ataque ocurrió mientras Carmen estaba dentro de su vivienda bañando a sus hijos. Al terminar las tareas de estudio de uno de ellos, salió junto con los pequeños para alimentar a los cuyes. Fue entonces cuando se encontró con una escena que no esperaba: varios animales muertos y otros se arrastraban.

AHORRABA PARA EMPRENDER

Detrás de los corrales había años de sacrificio, pues, ante la falta de apoyo de su expareja para hacerse cargo de sus hijos, decidió apostar por la crianza de cuyes como una fuente de ingresos.

Para juntar dinero y capitalizar su emprendimiento, evitó comprar algunos bienes básicos para su hogar. No tenía cocina ni balón de gas y todavía preparaba sus alimentos en un fogón, porque su prioridad era ahorrar para algún día dejar atrás la vivienda de esteras y construir una casa para sus hijos.

ATROPELLO DE SU MADRE

Ese esfuerzo se perdió en gran parte con la matanza de los cuyes. Pero el golpe llegó después de otro momento difícil para su familia. Semanas antes, su madre había sido atropellada cuando regresaba de recoger alfalfa durante la noche. El conductor que la embistió huyó del lugar.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer tuvo que ser trasladada hasta la ciudad de Arequipa para recibir atención médica, principalmente por problemas neurológicos y las lesiones que sufrió en la espalda.

Después de que su madre recibió el alta médica, Carmen pensó que la situación familiar empezaría a estabilizarse. Sin embargo, poco después ocurrió el ataque contra sus animales.

Ahora, la madre de familia intenta volver a empezar prácticamente desde cero, tras pagar la deuda de dos meses por la dotación de alfalfa. Además de sus dos hijos, tiene a su cargo a su madre y a su abuelita materna.

APOYO

Ante esta situación, Carmen colocó una ánfora en la plaza de Majes, con apoyo de la municipalidad distrital, para recibir donaciones de las personas que quieran ayudarla a recuperar su crianza. También habilitó su número de Yape 984 240 567.

Para Carmen, recuperar los cuyes no solo significa volver a tener animales en sus corrales. Significa recuperar la posibilidad de generar ingresos, atender a su familia y continuar con el proyecto que durante años construyó con sacrificio.