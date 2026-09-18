El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció sobre la salida de Rafael Rey del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y destacó su desempeño durante su gestión.

Señaló que, aunque recién había conocido su renuncia, consideraba que se trataba de un funcionario que estuvo a la altura de sus responsabilidades.

Dyer indicó que corresponde respetar la decisión de Rey, quien presentó su carta de renuncia por motivos de salud.

“Es una persona realmente un amigo, un ministro realmente decente, honesto, que estuvo a la altura desde un inicio, pero obviamente respetar por temas de salud”, manifestó.