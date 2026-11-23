La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ofreció disculpas por las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV, celebrada el pasado 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. Asimismo, expresó su respaldo al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ante los cuestionamientos por la organización del evento.

Durante una actividad oficial en Pucusana, la mandataria reconoció que se presentaron deficiencias en la ceremonia religiosa y aseguró que el canciller acudirá al Congreso si es convocado para brindar explicaciones.

Disculpas por problemas técnicos

La jefa de Estado lamentó los inconvenientes que afectaron a los fieles que asistieron a la última misa del pontífice durante su visita al Perú.

“En la última misa en Las Palmas ha habido algunas deficiencias. Yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados”, manifestó Fujimori ante la prensa.

La ceremonia del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, donde diversos asistentes reportaron problemas con los sistemas de sonido y las pantallas instaladas para seguir la celebración eucarística.

Las fallas impidieron que parte del público pudiera escuchar adecuadamente la misa o visualizar su desarrollo desde determinados sectores del recinto.

Presidenta respalda al canciller Carlos Espá ante posible interpelación

En medio de los cuestionamientos por las deficiencias en la organización, Keiko Fujimori expresó su respaldo al canciller Carlos Espá y al conjunto del Gabinete Ministerial.

La mandataria señaló que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores acudirá al Parlamento si recibe una invitación y también responderá en caso de que prospere una interpelación.

“El canciller acudirá, me imagino hay una invitación y si es que se hace interpelación, también en ese espíritu democrático. Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete”, declaró.

Sus declaraciones se producen luego de que legisladores presentaran una moción para exigir explicaciones sobre las responsabilidades de la Cancillería en la organización de la actividad religiosa.

Cancillería investiga fallas en equipos de sonido y pantallas

Tras los problemas reportados durante la misa, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció los inconvenientes técnicos y anunció una investigación para determinar sus causas y eventuales responsabilidades.

Según la información difundida por la Cancillería, se contrataron empresas encargadas de distintos componentes del sistema técnico utilizado durante la ceremonia.

Una de ellas debía garantizar el funcionamiento de las torres de sonido y video, mientras que otra estaba a cargo de los grupos electrógenos necesarios para suministrar energía a los equipos.

Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias que ocasionaron las interrupciones y determinar las responsabilidades que correspondan.