El abogado Juan Carlos Portugal afirmó, en entrevista con Canal N, que ya no existe proceso penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por los delitos de colusión agravada en el caso Gasoducto Sur Peruano. Según indicó, “el caso se ganó legítimamente”, y calificó lo ocurrido como “un atropello” del Equipo Especial Lava Jato.

Portugal precisó que esta decisión se suma a una resolución anterior que extendió a sus patrocinados el sobreseimiento por asociación ilícita, y sostuvo que el archivo se debe a la falta de pruebas suficientes. También aseguró que declaraciones de funcionarios de Odebrecht en Brasil descartaron aportes de campaña condicionados a la adjudicación del gasoducto y pagos ilícitos a funcionarios públicos, y aclaró que este archivo no está relacionado con el fallo del Tribunal Constitucional que dispuso la excarcelación de Humala en el proceso por lavado de activos. Finalmente, indicó que esperan una apelación del Ministerio Público.

Nadine Heredia es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión por el caso Gasoducto Sur Peruano. (Foto: Archivo El Comercio)

La Fiscalía imputaba a Humala y Heredia haber concertado con Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, en el proyecto Gasoducto Sur. La fiscal Geovana Morí había pedido 35 años de prisión para ambos por asociación ilícita y colusión agravada.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el sobreseimiento por colusión agravada, levantó las medidas cautelares personales y mantuvo a los involucrados en el proceso solo por la posible responsabilidad civil. El caso por aportes de campaña, que derivó en una condena de 15 años por lavado de activos, es un proceso distinto.