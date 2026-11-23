A pocas semanas de concluir el 2026, las personas con discapacidad en Ica siguen esperando respuestas concretas de las instituciones públicas y privadas. La falta de oportunidades laborales, las dificultades de accesibilidad en los espacios públicos y el incumplimiento de las disposiciones legales que garantizan sus derechos forman parte de una realidad que, según sus representantes, continúa sin recibir la atención necesaria de las autoridades.

No respetan sus derechos

Así lo manifestó María Elena Castro, presidenta de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad de Ica, quien cuestionó que las gestiones que están próximas a concluir sus periodos no hayan dejado propuestas concretas para garantizar el acceso al empleo de este sector de la población. La dirigente sostuvo que, pese a que existen normas que establecen porcentajes de contratación para personas con discapacidad, muchas entidades parecen desconocerlas o simplemente hacen caso omiso a su cumplimiento.

Castro señaló que uno de los problemas más urgentes es el laboral, debido a que durante años las personas con discapacidad han visto limitadas sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Recordó que las entidades públicas deben cumplir con una cuota laboral del 5 %, mientras que en el sector privado corresponde el 3 %, disposiciones que, según indicó, no se estarían respetando de manera efectiva.

A esta situación se suma la falta de condiciones adecuadas para desplazarse por la ciudad. La representante cuestionó que, pese a las inversiones destinadas a construir rampas de acceso, muchas de estas terminan ocupadas por comerciantes ambulantes o vehículos estacionados, impidiendo que las personas con discapacidad puedan utilizarlas. También criticó la falta de fiscalización y aplicación de multas frente a estas infracciones.

La problemática, según explicó, no se limita a la infraestructura urbana. También alcanza al transporte público, cuyos vehículos deberían respetar los beneficios establecidos para las personas con discapacidad. Sin embargo, denunció que en la práctica estos derechos tampoco son garantizados, pese a que los usuarios cuentan con sus respectivos carnés de acreditación.

Frente a este panorama, Castro dirigió un mensaje a las autoridades que asumirán próximamente sus funciones, a quienes pidió respetar los compromisos que presentaron durante sus campañas electorales. Consideró que los nuevos gobernantes deben priorizar la generación de oportunidades laborales, la inclusión social y la accesibilidad, en lugar de mantener las promesas sin resultados.

La Federación Departamental de Personas con Discapacidad de Ica cuenta actualmente con más de 194 integrantes, según informó Castro. La representante explicó que el número de afiliados disminuyó después de la pandemia de la COVID-19, periodo en el que algunos miembros fallecieron.

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