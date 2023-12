Ayer, se conmemoró el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En el distrito de Ica existen hasta 1800 ciudadanos con discapacidad visual, auditiva, sensorial, mental y otros, y las brechas de trabajo, accesibilidad y demás, continúan afectándolos.

Continúan brechas

Dora Alicia Gutiérrez, presidenta de la Confederación Regional de Personas con Discapacidad en Ica, indicó que desde hace más de 10 años no se evidencia un avance en accesibilidad para ellos. “Hacemos un llamado a las autoridades a que trabajen en la inclusión y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. No hay mucha sensibilización con las autoridades y estamos trabajando para hacer cumplir nuestros derechos, hace más de 10 años no hay avance, en plena Plaza de Armas de Ica, los restaurantes no tienen rampas ni baños adecuados para los discapacitados”, declaró.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social del municipio de Ica, José Campos, añadió que aún existen brechas en puesto de trabajo, ya que muchas personas con discapacidad perdieron su empleo por la pandemia de la COVID-19, además deben gastar pasajes excesivos, ya que el transporte público no es accesible a las necesidades de las personas.

“Se busca que la sociedad, nuestras autoridades y el sector privado, puedan comprometerse por una ciudad más accesible e inclusiva. Se deben dar las oportunidades en la cuota de empleo, en las actividades físicas, culturales, espacios públicos adecuados para personas con discapacidad y falta mucho por trabajar. La MPI pronto tendrá el registro municipal de personas con discapacidad en Ica, también estamos empadronando a personas para que las próximas semanas se les brinde una asistencia alimentaria a través de canastas de víveres y el programa Contigo que entrega 300 soles cada dos meses”, agregó.

