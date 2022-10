Un adulto mayor con discapacidad, denunció que en la Municipalidad Distrital de Santiago (Ica), no se respeta la cuota laboral del 5% que les corresponde según Ley 29973, para la contratación en puesto de trabajo a personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas.

Fue discriminado

Según el ciudadano Eugenio Martinez de 63 años, en la comuna existe discriminación, ya que, desde octubre del 2021, emitió un documento dirigido al alcalde distrital de Santiago, Leonardo Guerrero Silva, para que se le pueda realizar la evaluación e incorporarle en un puesto de trabajo porque es una persona con discapacidad motriz, pero hasta la fecha no hay respuesta. Él se debe desplazar en una silla de ruedas tras la amputación de su pie izquierdo por la enfermedad de la diabetes hace más de tres años, mismo tiempo que ha dejado de laborar y requiere de una oferta laboral por ser de condición pobre.

“Fui a la municipalidad el martes 18 por la mañana, para conversar con el gerente de Recursos Humanos, Santiago Purilla, pero me atendió una señorita y me indicó que el gerente quería saber mi nombre y le brinde todos mis datos, luego vino otra trabajadora y también me dijo que quería mi nombre, he estado esperando por más de media hora y no me atendió, tengo mi carnet de Conadis y solo pido que se cumpla con la cuota laboral “, declaró.

Señaló que el mes pasado, conversó con la autoridad edil, quien le ofreció un puesto laboral para que cumpla funciones en una plazuela del distrito, sin embargo, ha quedado en el olvido. Asimismo, explicó que tiene deudas de electricidad y agua por varios meses, además debe viajar desde Santiago hasta el Hospital Santa María del Socorro para que reciba sus medicamentos contra la diabetes, pero también tiene problemas de visión, ya que fue operado tres veces de la retina. Por ello pide la atención de las autoridades.

