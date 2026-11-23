La necesidad de recuperar la conexión vial con sus comunidades llevó a pobladores del centro poblado de Llicuas a buscar un diálogo con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, durante su visita a la provincia de Nasca, el domingo 22 de noviembre. Los vecinos solicitaron que el puente Bailey instalado provisionalmente en el puente Nuevo de la carretera Panamericana sea trasladado a su localidad una vez que culminen los trabajos de remodelación de esta infraestructura.

Pedido de las familias

Durante el encuentro, los pobladores explicaron que en el año 2024 el río y huaicos destruyeron el puente artesanal que habían construido con esfuerzo colectivo, dejándolos sin una conexión adecuada. Desde entonces, enfrentan dificultades para movilizarse hacia la ciudad, situación que afecta especialmente a niños, estudiantes, adultos mayores y personas enfermas.

“Ese puente se lo llevó el río. Estamos incomunicados, ese era un puente artesanal que el pueblo mismo lo hizo”, manifestó uno de los representantes.

Los vecinos señalaron que, tras las conversaciones sostenidas con el alcalde y durante la llegada del ministro, se les comunicó que existía la posibilidad de destinar a Llicuas el puente Bailey que actualmente se encuentra instalado en el puente Nuevo. Según indicaron, el ofrecimiento también fue abordado con la participación del alcalde provincial Jorge Bravo Bravo, el alcalde electo Óscar Elías y el gobernador regional electo Juan Mendoza.

Sin embargo, los pobladores dejaron en claro que esperan que el compromiso verbal se convierta en una decisión formal y documentada, que garantice el traslado de la estructura una vez que finalicen los trabajos en el puente Nuevo, cuya culminación fue estimada por los propios vecinos en aproximadamente diez días.

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