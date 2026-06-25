Vecinos del sector Los Quispes, en el distrito de Los Aquijes denunciaron el deterioro de un puente improvisado construido con troncos sobre el cauce de La Achirana, luego de que uno de los palos principales cediera y terminara cayendo al cauce, dejando la estructura en condiciones intransitables.

Puente peligroso

Según relataron pobladores de la zona, el paso peatonal venía siendo utilizado diariamente por niños, estudiantes y vecinos para cruzar de un extremo a otro, pese a tratarse de una estructura precaria que ya presentaba señales de desgaste y peligro.

Tras el colapso de uno de los troncos, el acceso se volvió más riesgoso, obligando a los transeúntes a buscar rutas alternas para cruzar el canal, lo que implica descensos y ascensos por zonas de difícil acceso. Algunos moradores indicaron que, aun cuando no hay presencia de agua en el cauce, la estructura ha quedado inestable y representa un peligro para quienes intentan utilizarla.

Los vecinos señalaron que la situación afecta especialmente a escolares y personas que se desplazan a diario por la zona, por lo que vienen solicitando la construcción de un puente peatonal seguro.

De acuerdo con lo manifestado por la población, la alcaldesa del distrito, Karol Rojo Ventura, habría asumido el compromiso de gestionar la construcción de una nueva infraestructura peatonal. Sin embargo, los vecinos esperan que la intervención se concrete a la brevedad ante el riesgo que representa el actual paso improvisado.

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