El Poder Judicial dispuso el sobreseimiento de la acusación penal por colusión agravada contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón, en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano. Se trata de una segunda decisión judicial favorable a ambos investigados, luego de que en julio también se ordenara archivar la imputación por asociación ilícita para delinquir.

La reciente resolución fue emitida el 19 de noviembre por el juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró fundadas las solicitudes de sobreseimiento presentadas por las defensas debido a la insuficiencia de elementos de convicción para sustentar la acusación por colusión agravada.

En declaraciones para canal N, Juan Carlos Portugal, abogado de Ollanta Humala sostuvo que ya no existe proceso penal: ”El juez ha decidido el archivo del delito de colusión agravada".

Asimismo, también se refirió al equipo especial Lava Jato, debido a que el Ministerio Público estuvo investigando por 8 años para presentar una acusación que llevar a juicio a sus representados. ”Permite identificar en este tiempo algunas irregularidades y atropellos de esa máquina trituradora llamada el Equipo Especial Lava Jato", declaró.

Foto: GEC / Joel Alonzo

Mencionó que la razón del archivo del caso es debido a falta de elementos probatorios para sustentar las acusaciones de la fiscalía y que la decisión no tiene nada que ver con el Tribunal Constitucional.

Portugal declaró que esperan una apelación por parte del Ministerio Público después de la decisión del juez.

Gasoducto Sur: juez archiva acusación por colusión agravada

Mediante la Resolución N.° 63, el magistrado evaluó los cinco presuntos acuerdos colusorios atribuidos por el Ministerio Público a Ollanta Humala durante el desarrollo del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

La acusación fiscal comprendía hechos relacionados con la terminación del proyecto Kuntur, la no ejecución de su carta fianza, la creación del Gasoducto Sur Peruano, su adjudicación y la transferencia de estudios ambientales.

Sin embargo, después de examinar los 35 elementos de convicción presentados contra el exmandatario, el juzgado concluyó que estos no permitían sustentar suficientemente los presuntos acuerdos ilícitos descritos en la acusación.

La resolución señala que los cinco hechos planteados como indicios de colusión no guardaban correspondencia con los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía.

Nadine Heredia también obtiene sobreseimiento por colusión

En el caso de Nadine Heredia, el juzgado aplicó el principio de accesoriedad limitada, debido a que la exprimera dama había sido acusada como presunta cómplice primaria del delito de colusión agravada atribuido a Ollanta Humala.

El magistrado consideró que, al no existir elementos de convicción suficientes para acreditar la conducta principal imputada al expresidente, tampoco correspondía mantener la acusación por complicidad en los términos planteados por el Ministerio Público.

Este razonamiento también fue aplicado a David San Frutos Tomé y Jesús Luis Saldaña Fernández, quienes estaban comprendidos en la imputación.

La decisión judicial alcanza, además, a Jorge Henrique Simoes Barata y a la empresa Enagás Internacional S. L. U., vinculados al mismo extremo penal.