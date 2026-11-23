El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegó a la provincia de Nasca para inspeccionar cuatro puntos críticos considerados dentro de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. La visita comprendió el puente Taruga, el puente Nuevo, el dren Cajuca 2 y el río Aja, en el sector Orcona, donde autoridades locales expusieron las condiciones de infraestructura y las intervenciones que consideran necesarias para reducir la vulnerabilidad de la población ante posibles crecidas.

Puntos críticos

Durante el recorrido, el titular de Vivienda señaló que la prioridad inmediata del Ejecutivo es ejecutar trabajos que permitan proteger la vida de las personas, para posteriormente desarrollar obras definitivas de prevención. En ese sentido, indicó que se viene coordinando con el Gobierno Regional de Ica y el sector privado para gestionar mecanismos de financiamiento que permitan concretar las intervenciones pendientes.

Uno de los principales requerimientos expuestos durante la jornada estuvo relacionado con la culminación del dren Cajuca 2, cuya continuidad fue considerada fundamental para proteger a los asentamientos humanos de la parte baja de Nasca y permitir la construcción del nuevo hospital de la provincia, proyectado frente a Cajuca. Las autoridades advirtieron que mientras no se complete este sistema de drenaje, el terreno destinado al establecimiento de salud continuará condicionado por problemas relacionados con el escurrimiento de aguas.

A este pedido se sumaron otras demandas vinculadas con la falta de agua potable, el limitado abastecimiento del servicio y los proyectos de alcantarillado que permanecen pendientes. Durante la reunión, representantes locales cuestionaron los resultados de la intervención de OTASS en la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Nasca y señalaron que, pese a los años transcurridos, existen sectores donde el suministro de agua se reduce a aproximadamente media hora diaria.

Ante esta situación, Arnillas anunció la realización de una mesa ejecutiva de destrabe en Nasca, con la participación de funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, COFOPRI y otras entidades vinculadas a los proyectos de agua, alcantarillado y formalización. El objetivo será revisar los expedientes pendientes, identificar los obstáculos administrativos y establecer mecanismos para avanzar con las inversiones.

El ministro precisó que espera concretar esta reunión antes de finalizar el año y explicó que los proyectos que se logren priorizar deberán incorporarse en el Plan Operativo Institucional (POI) 2027, a fin de gestionar su programación y financiamiento. También anunció que llegarán más puentes Bailey a la región, los cuales serán distribuidos de acuerdo con las necesidades identificadas en los sectores más vulnerables.

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