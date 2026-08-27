La provincia de Nasca necesita alrededor de S/420 millones para ejecutar trabajos de prevención frente a posibles lluvias intensas y atender los puntos críticos identificados en los ríos Aja, Nasca y Tierras Blancas, informó el alcalde provincial Jorge Bravo.

Brecha presupuestal

El burgomaestre sostuvo que la cifra corresponde a las necesidades de intervención en 43 puntos críticos de la provincia, principalmente en zonas expuestas a desbordes y afectaciones por el incremento del caudal de los ríos.

“Nasca ahorita necesita 420 millones”, afirmó Bravo durante una entrevista, al señalar que el principal objetivo es reforzar la defensa de los cauces y encauzar los ríos para reducir el riesgo ante un eventual periodo de lluvias intensas por el fenómeno El Niño.

El alcalde precisó que este monto corresponde únicamente a Nasca y que existen otras zonas de la provincia, como Taruga, El Ingenio y el valle Las Trancas, que también requieren intervenciones.

Bravo informó además que el Consejo de Ministros emitió una resolución que permitirá utilizar el mecanismo de obras por impuestos de manera expeditiva para atender trabajos vinculados a la prevención frente al Fenómeno El Niño.

Riesgo en carretera

En tanto, el distrito de El Ingenio requiere aproximadamente S/20 millones para ejecutar trabajos de prevención frente a lluvias intensas y atender más de 20 puntos críticos, informó el alcalde distrital Genaro Espinoza.

La autoridad explicó que uno de los principales problemas es la vulnerabilidad de la carretera departamental que conecta Ica con Ayacucho y permite el tránsito hacia distritos y comunidades de la zona. Según señaló, durante anteriores temporadas de lluvias la vía quedó interrumpida durante uno o dos meses, afectando especialmente a los agricultores.

Espinoza indicó que la interrupción de la carretera genera un impacto económico importante debido a que coincide con la temporada de cosecha de productos como la palta, por lo que consideró urgente ejecutar trabajos de prevención antes del incremento de las lluvias.

El alcalde también informó que existe un proyecto integral de enrocado que, según indicó, tendría un costo aproximado de S/140 millones, pero permanece sin financiamiento.

De concretarse, sostuvo, la obra permitiría proteger no solo las vías de comunicación, sino también áreas agrícolas y servicios básicos expuestos a los efectos de las lluvias y el incremento del caudal de los ríos.

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