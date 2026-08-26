La Municipalidad Distrital de Ocucaje identificó 11 puntos críticos que requieren atención preventiva ante posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño, informó la alcaldesa Laura Peña.

Riesgos en el distrito

La autoridad señaló que actualmente se vienen elaborando fichas técnicas y realizando trabajos de campo para determinar las acciones que deberán ejecutarse en cada uno de los sectores considerados vulnerables. Estas labores se desarrollan en coordinación con entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

Uno de los puntos considerados prioritarios se encuentra en el sector de Paraya, donde existe una línea de agua potable que abastece a gran parte del distrito. La alcaldesa indicó que se vienen levantando observaciones y coordinando intervenciones para proteger esta infraestructura ante una eventual emergencia.

Peña también cuestionó las trabas administrativas que, según afirmó, retrasan la ejecución de obras y medidas de prevención. Señaló que la municipalidad viene coordinando con entidades como Cenepred, la Autoridad Nacional del Agua, Indeci y otras instituciones para avanzar con las acciones necesarias.

La alcaldesa advirtió además sobre el riesgo de interrupción de la Panamericana Sur, particularmente en el kilómetro 335, ante posibles desbordes o afectaciones en sectores ubicados hacia las alturas de Yauca del Rosario.

Según indicó, ya se han remitido documentos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las entidades competentes para solicitar la atención de estos puntos y evitar que la carretera vuelva a quedar bloqueada durante una eventual emergencia.

La autoridad recordó que las interrupciones de esta vía generan serias dificultades para el tránsito y afectan la conexión entre las localidades de la zona.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO