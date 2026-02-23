Un nuevo huaico se registró hoy alrededor de las 6:00 a.m. en el kilómetro 337 de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, en la provincia y región Ica.

El deslizamiento de lodo y piedras provocó que decenas de vehículos particulares y de carga pesada quedaran varados en la vía.

Según informó América Noticias, al menos 20 kilómetros de la carretera resultaron afectados en el sentido de norte a sur, desde el kilómetro 317, en el distrito de Santiago, hasta la zona del derrumbe.

Congestión y maniobras riesgosas

Imágenes difundidas muestran a conductores intentando invadir el carril contrario para continuar su trayecto, lo que ha generado mayor congestión y riesgo de accidentes.

Durante el fin de semana, el distrito de Ocucaje ya había sido afectado por huaicos que arrastraron grandes cantidades de lodo y piedras, debilitando diversos tramos de la vía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas, pero el tránsito permanece restringido mientras se evalúan las condiciones de la carretera.