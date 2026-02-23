Dos mujeres fueron atacadas por sus esposos en la ciudad de Huancayo. Una joven madre fue auxiliada agonizando tras haber sido herida con un cuchillo de cocina y un machete. Tenía cortes en la cabeza y la parte lateral izquierda del cuello. Otra fémina fue apuñalada en el abdomen.

En ambos casos los agresores se dieron a la fuga, uno de ellos fue hallado jugando videojuegos y el otro bebiendo licor en la fiesta de huaylarsh.

Ataques. El reciente fue la madrugada de ayer, en el barrio de Yanama, la víctima de 28 años de edad fue atacada, con un machete y un cuchillo, tras una riña con su pareja. El denunciado es Érick E.C.(28), quien terminó huyendo llevándose a su hija de 2 años y ocultándose en la casa de un familiar.

“Ayer (sábado) fueron a una fiesta de cumpleaños, pero mi hermana se regresó temprano, luego llegó su esposo y la atacó. Los vecinos mencionan que no es la primera vez que la agrede”, dijo la hermana de la víctima.

La joven fue hallada en exteriores de su casa y desangrándose en el piso, “Érick, con el cuchillo me ha cortado, quiero recuperar a mi hija”, alcanzó a decir, mientras era auxiliada por vecinos y policías del Escuadrón de Emergencia de Huancayo. “¡No me dejen sola, tengo frío!“, repetía llorando y temblando.

Segundo caso

La Divincri de Huancayo, fue alertada de otra fémina herida en el abdomen. Todo apunta a que habría sido Elvio Freddy O.C.(64), quien se dio a la fuga y luego fue ubicado libando licor en una fiesta de huaylarsh, en el distrito de Huayucachi.