Dos automóviles protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en la carretera Pampas–Huancayo, a la altura del distrito de Cullhuas, dejando personas heridas y cuantiosos daños materiales. El fuerte impacto generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

Producto de la colisión, los ocupantes de los vehículos resultaron heridos y fueron auxiliados tras el accidente. Las unidades involucradas quedaron con severos daños en la carrocería, evidenciando la fuerza del choque.

Las causas del siniestro serán determinadas por las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, se exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para evitar nuevos accidentes en esta transitada vía.