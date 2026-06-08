En el área de cajeros automáticos de una conocida entidad bancaria, ubicada en la céntrica av. Óscar R. Benavides, en Chincha Alta, una mujer de avanzada edad fue víctima de un sujeto que opera mediante la modalidad del ´cambiazo´. El estafador ya había conseguido la tarjeta de débito de la cliente y al momento que estaba por retirarse quedó al descubierto, siendo intervenido por los efectivos policiales.

Víctima de delito

La agraviada D. Montoya de 75 años ingresó al banco para realizar el retiro de dinero de la cuenta donde están sus ahorros. Ella no esta muy familiarizada con el sistema, convirtiéndose en presa para el facineroso que se encontraba en la misma área, observando a que persona poder engañar. El sujeto al identificar a su víctima se acerca con gentileza, ofreciendo su supuesta ayuda a la septuagenaria.

La mujer no detecta nada y confía en la amabilidad de la persona, pese a no conocerlo. Ese momento de vulnerabilidad fue aprovechado por el rufián para cometer el cambio de tarjeta, logrando apoderarse de este dispositivo electrónico usado para pagos en varios comercios, así como retiro de efectivo. La adulta mayor no había descubierto la modalidad del hombre, que al cumplir con su objetivo estaba por escapar.

Sin embargo, otra cliente del banco observó lo que venía sucediendo y puso en alerta a la policía. Los efectivos del Departamento de Unidades de Emergencia intervinieron en la entidad financiera a V. Cruz, sindicado como el autor del delito de hurto, mediante la modalidad conocida como ´cambiazo´. El individuo fue llevado a la delegación en calidad de detenido para las diligencias correspondientes.

Cabe indicar que, en otra sede bancaria, una enfermera pensionista fue víctima del mismo engaño. Cuando ella descubrió el hecho ya el estafador, que no actúa solo, había logrado retirar su dinero y realizar pagos electrónicos utilizando su tarjeta. La policía invoca a la comunidad acompañar a las personas mayores en los trámites que realicen en las entidades financieras de la provincia de Chincha.

EL DATO: La oportuna intervención de una cliente al evidenciar que la anciana era engañada permitió a la policía atender el caso y detener al sujeto que cometió el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto.

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