Una mujer fue descubierta cuando presuntamente intentaba realizar el conocido “cambiazo” de billetes en un establecimiento comercial, luego de pagar una compra con un billete de 100 soles y tratar de confundir a la vendedora para obtener más dinero del vuelto.

Intento de estafa

Según relató la comerciante, la cliente compró un detergente y recibió 91 soles de vuelto; sin embargo, aprovechando un descuido, habría escondido entre su ropa un billete de 50 soles y posteriormente sacó uno de 20 soles, asegurando que le faltaba dinero. “Cuando me volteo, ella ya había escondido el billete de 50 soles, pero le mostré dónde lo había guardado”, declaró la dueña del negocio.

Al verse descubierta, la mujer desistió de continuar con la maniobra. En el video se observa cómo la comerciante le recalca que el local cuenta con cámaras de vigilancia, lo que llevó a la implicada a reconocer su error y pedir disculpas antes de retirarse del lugar sin mayores incidentes.

En el registro audiovisual también se escucha a la comerciante increparla por la falta del billete y advertirle que todo estaba siendo grabado. “Yo tengo cámara”, se oye decir, mientras la mujer intenta justificarse y finalmente admite lo ocurrido, poniendo fin al intercambio.

El caso generó preocupación entre comerciantes de la zona, quienes alertaron sobre esta modalidad de engaño que suele afectar a pequeños negocios, especialmente en horas de mayor afluencia. Por ello, exhortaron a sus colegas a mantenerse atentos al momento de realizar cobros y verificar cuidadosamente el dinero recibido y entregado.

