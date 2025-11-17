Siete personas fueron detenidas tras un operativo simultáneo realizado en Lima e Ica contra la presunta organización criminal “Los Furiosos del Sur”, investigada por dedicarse a la fabricación y tráfico de billetes falsificados.

La intervención estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima (Cuarto Despacho), en coordinación con agentes de la Diviac.

Taller clandestino

Los detenidos fueron identificados como Pavel Contreras, Ángelo Pezo, Christian Urbina, Edwin Gamonal, Maytte Salas, Cintia Anglas y Milagros Santos. Todos ellos son investigados por su presunta participación en la falsificación de billetes de moneda nacional y extranjera.

De acuerdo con la investigación a cargo de la fiscal provincial Lissette Ayme Romero Carrillo, la organización habría montado un taller clandestino en San Juan de Lurigancho, donde se realizaban trabajos de fabricación y acabado de billetes falsos. Allí se habrían producido copias de denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 200 soles, además de dólares.

Durante la intervención, la fiscal Romero explicó el alcance del operativo y la magnitud de lo encontrado.

“Ha consistido en desbaratar una organización criminal que se dedicaba a la falsificación de billetes de moneda nacional, se ha procedido al allanamiento de diversos inmuebles tanto en Lima, como en la ciudad de Ica, donde se ha hallado diversas evidencias entre ellas planchas de billetes falsificados tanto de soles como dólares”, señaló.

Según la investigación, la red habría distribuido el dinero falsificado en varios puntos del país.

“Esas personas se dedicaban básicamente a llevar billetes a zonas alejadas tanto de Lima como de provincias para hacerlo circular y engañaban a las personas de más bajos recursos”, añadió la fiscal.

En total, se allanaron 11 inmuebles, incluido el presunto taller central. En los diferentes puntos intervenidos se encontraron planchas de impresión, materiales de acabado, herramientas y billetes en proceso de elaboración, elementos clave para sustentar la estructura del presunto delito.

Los billetes falsos, según la tesis fiscal, no solo se movían en Lima, sino también en regiones como Ica, Arequipa y Lambayeque, lo que evidencia un circuito de distribución más amplio.

Los siete intervenidos se encuentran bajo detención preliminar mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para identificar a más involucrados y determinar los roles que cada uno habría cumplido dentro de la organización.

