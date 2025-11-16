María, enfermera pensionista del Ministerio de Salud, fue víctima de estafa al ingresar al cajero automático del Banco de la Nación.

Acceso a su cuenta

La mañana de ayer, la mujer de la tercera edad sin presagiar su infortunio se acercó a la entidad financiera con el objetivo de retirar dinero para realizar compras de productos de primera necesidad.

Mientras ella se encontraba en el área del cajero es sorprendida por la delincuencia. Fue un hábil sujeto que aparentaba ser amigable el que aprovechó un descuido para realizar el ´cambiazo´.

María no se percató de nada y cuando pudo tener acceso a su cuenta se da con la ingrata sorpresa que robaron todo su dinero. La mujer de la tercera edad presentó la denuncia en la comisaría, exigiendo que el timador que se presume no actúa solo sea identificado y detenido.

