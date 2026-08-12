La Gerencia Regional de Educación de Arequipa suspendió las labores escolares presenciales para hoy 12 de agosto debido a las dificultades generadas ayer para trasladarse por el paro de transportistas y la amenaza de las seis concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) de continuar con la medida de fuerza.

La disposición fue comunicada mediante el Comunicado N.° 22-2026, en el que se señala que las clases presenciales quedarán suspendidas mientras persistan las dificultades que impidan garantizar el traslado seguro y normal de los estudiantes hacia sus instituciones educativas. Las labores se realizan de manera virtual.

Pese a la medida de los transportistas, los buses del SIT salieron hoy a prestar el servicio con mayor frecuencia, en comparación a ayer, cuando la escasez de unidades generó dificultades para el desplazamiento de los usuarios y obligó a muchos ciudadanos a pagar tarifas más elevadas en servicios informales.

TRANSPORTISTAS SE REUNIRÁN CON ALCALDESA

La situación de los transportistas se evaluará esta tarde en una reunión entre los representantes de las concesionarias del SIT y la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco. El principal punto de controversia es la decisión de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) de reducir el pasaje adulto de S/1.30 a S/1.00.

La medida generó el rechazo de los transportistas, quienes sostienen que la reducción de la tarifa afecta la sostenibilidad del servicio.

En paralelo, la Municipalidad Provincial de Arequipa remitió ayer cartas notariales a los concesionarios del SIT para exigirles que continúen brindando el servicio, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus contratos.

La comuna advirtió que, de persistir el incumplimiento, podría iniciar el procedimiento para resolver los contratos de concesión.

Por ahora, la suspensión de las clases presenciales busca evitar que los estudiantes queden expuestos a las dificultades de transporte mientras se intenta encontrar una salida al conflicto entre la municipalidad y los operadores del SIT.