Malestar ha causado en los dirigentes de La Oroya el hecho de que en las negociaciones con el presidente (interino) de la República, José María Balcázar, por la Nueva Carretera Central, no se ha considerado el pedido de no aislamiento de la Ciudad Metalúrgica.

En una reunión sostenida por el Comité de Defensa de La Oroya, se cuestionó que no se haya planteado el tema de La Oroya, siendo que tanto el alcalde provincial como los distritales se lo ha pedido en reiteradas ocasiones al gobernador regional y al comité encargado de gestiona la ejecución de la Nueva Carretera Central.

Se consiguió el financiamiento inicial de S/ 600 millones y el compromiso de garantizar la continuidad del proyecto, pero no se tocó ni se planteó la reestructuración de la vía de evitamiento de La Oroya que aislaría a esta ciudad perjudicandola de manera económica y social.

Este resultado es producto del trabajo sostenido de la Comisión Multisectorial para la Nueva Carretera Central, que articuló a autoridades, gremios y sociedad civil para posicionar esta demanda como una prioridad nacional.