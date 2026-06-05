Una experiencia de turismo virtual dirigida a personas con discapacidad física o movilidad reducida fue presentada como una alternativa para acceder a destinos turísticos con dificultades de acceso. A través de visores de realidad virtual, los usuarios pueden recorrer de manera digital espacios como la iglesia de La Compañía o la Ruta del Pisco, según informó la subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores, Romina Gonzales Rodríguez.

La funcionaria detalló que la iniciativa se desarrolla junto a la startup VReal, integrada por tres estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), quienes participan en un piloto para perfeccionar la experiencia inmersiva. Agregó que se evalúa incorporar más herramientas digitales en la oficina de información turística.

Universitarios arequipeños crean startup que abre las puertas del turismo a personas con movilidad reducida

Gonzales explicó que los jóvenes participaron el año pasado en el programa Turismo Emprende Tec 2025, donde desarrollaron la propuesta tras identificar la necesidad de facilitar el acceso a experiencias turísticas para personas con movilidad reducida. A la fecha, el proyecto está en etapa de prueba con el objetivo de mejorar el sistema y optimizar la calidad de las imágenes que forman parte de los recorridos virtuales.

Asimismo, indicó que la comuna busca dar un enfoque más digital a la oficina de información turística. En paralelo, se coordina con otra startup denominada Grupo Fly, integrada por jóvenes de ingeniería y turismo, que emplean visores conectados a drones para ofrecer vistas de la Plaza de Armas.

Como parte de estas iniciativas, el próximo 12 de junio se realizará una demostración dirigida a ocho participantes, mientras que durante el mes se desarrollarán otras dos jornadas para evaluar la aceptación del público y perfeccionar la experiencia.