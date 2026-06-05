Mientras el puente Grau recién tendrá lista su ficha de mantenimiento a fines de junio, el puente Bolognesi continúa sin ser intervenido pese a contar con una ficha técnica de mantenimiento aprobada, así lo informó el gerente del Centro Histórico, Ramiro Damiani Lazo, quien precisó que ambos proyectos aún dependen de trámites y programación municipal.

El funcionario explicó que en el caso del puente Grau ya se realizó el levantamiento integral de daños y a la fecha se elabora la ficha técnica con apoyo de voluntarios. El documento será remitido a la Dirección Desconcentrada de Cultura para su evaluación y eventual aprobación, requisito indispensable antes de ejecutar cualquier trabajo.

Los puentes Grau y Bolognesi forman parte del patrimonio monumental de la ciudad y cualquier intervención debe contar con la autorización de Cultura. Una vez obtenida la aprobación, la ficha será enviada a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna provincial de Arequipa para asegurar su financiamiento y ejecución.

Damiani detalló que la intervención proyectada en el puente Grau contempla la mejora de la calzada, veredas, tapas de buzones y muretes de sillar, además de la limpieza integral de la estructura. Agregó que el tiempo de revisión dependerá de la carga laboral del Ministerio de Cultura, por lo que aún no puede definirse una fecha para el inicio de las obras.

En contraste, el puente Bolognesi ya cuenta con una ficha de mantenimiento aprobada tras un proceso que tomó alrededor de mes y medio por el levantamiento de observaciones con Cultura, sin embargo, la intervención sigue pendiente debido a que la Gerencia de Desarrollo Urbano debe definir el presupuesto y programar los trabajos.

Arequipa: Mantenimiento de los puentes Grau y Bolognesi en espera (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

La ficha contempla la reposición de piedra talamoye en veredas deterioradas, la reparación de barandas, el mantenimiento de elementos de madera y la recuperación de otros componentes dañados de la estructura.