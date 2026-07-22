Ante la alerta por un Fenómeno El Niño que se prolongaría hasta inicios del próximo año, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advierte que es necesario evaluar los riesgos para las viviendas de Ica, debido a que las lluvias intensas podrían afectar miles de hogares.

Alta vulnerabilidad

Ante la prolongación del Fenómeno El Niño hasta inicios del próximo año, las lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos podrían afectar a cerca de 300 mil viviendas en Ica.

Ica, 21 de julio de 2026.- Ante la alerta por un Fenómeno El Niño que se prolongaría hasta inicios del próximo año, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advierte que es necesario evaluar los riesgos para las viviendas de Ica, debido a que las lluvias intensas podrían afectar miles de hogares.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 39 distritos de Ica se encuentran en riesgo alto y muy alto ante inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. En estas zonas, cerca de 300 mil viviendas y más de 840 mil personas —casi la mitad de la población regional— podrían verse afectadas.

“El Fenómeno El Niño puede poner en riesgo las viviendas de miles de iqueños, por lo que es necesario identificar las construcciones que se encuentran en zonas críticas. Se deben implementar medidas de prevención y seguridad, así como priorizar la reducción de riesgos ante la intensificación del Fenómeno El Niño. Asimismo, promover un plan de largo plazo para promover la formalización de la vivienda”, comentó Giacomo Puccio, economista de REDES.

Es necesario priorizar las viviendas ubicadas cerca de los ríos Ica, San Juan, Pisco y Grande, debido al riesgo de desbordes. Asimismo, deben focalizarse las intervenciones en hogares que carecen de servicios básicos, pues esta situación incrementa su vulnerabilidad frente a desastres. También requieren especial atención las viviendas construidas con materiales precarios, ya que tienen una mayor probabilidad de sufrir daños o colapsar durante eventos climáticos extremos.

En El Niño Costero del 2023, Ica registró daños en viviendas y vías de comunicación en varios distritos de las provincias de Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco. Estos daños se registraron como consecuencia de las lluvias intensas ocurridas durante los primeros meses del año. Hasta junio de ese año, 76 viviendas fueron destruidas, 235 quedaron inhabitables y más de 8500 resultaron afectadas.

Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las acciones preventivas , especialmente considerando que se prevé un Fenómeno El Niño intenso que podría extenderse hasta el próximo año.

“Este escenario exige un trabajo articulado entre el Gobierno Regional de Ica y el Gobierno nacional para fortalecer la prevención y la resiliencia frente al Fenómeno El Niño. Invertir en viviendas más seguras no solo reduce las pérdidas que ocasionan los desastres, sino que también impulsa el sector de la construcción y la inversión. La prevención debe ser una política permanente y no una respuesta únicamente cuando el fenómeno ya está presente”, concluyó Puccio.

Ante la prolongación del Fenómeno El Niño hasta inicios del próximo año, las lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos podrían afectar a cerca de 300 mil viviendas en Ica.

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