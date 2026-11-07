La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra Carlos Alejandro Galindo García, como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 12 años de edad.

Depravado sexual

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior, Dr. Allen Mario Ontaneda Vallejos, defendió la legalidad de la condena y rebatió los argumentos de la defensa técnica, acreditando la consistencia y persistencia de la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como las corroboraciones periféricas que sustentaban la acusación fiscal.

Ante ello, la Sala de Apelaciones de Nasca desestimó los pedidos de nulidad y absolución, ratificando además el pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil.

La investigación del caso en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial Dr. José Alejandro Melendez Curasi, quien obtuvo la máxima sanción penal en febrero de 2026 ante el Juzgado Penal Colegiado Transitorio Zona Sur - Ica, demostrando la autoría del sentenciado a través de pruebas periciales, documentales e inspección fiscal.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el periodo comprendido entre febrero y octubre del año 2020, en un aproximado de 25 oportunidades. El agresor aprovechaba las circunstancias en que la menor acudía a su domicilio , utilizando la violencia física y amenazas para someterla.

“De esta manera, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso en la defensa de la indemnidad sexual de los menores de edad, persiguiendo con firmeza y rigurosidad legal a quienes vulneren los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad”, señaló la Fiscalía.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO