El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Dante Mateo Miranda Pérez, de 24 años. El sujeto es investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad. La medida coercitiva tiene como propósito asegurar que el procesado afronte el juicio privado de su libertad debido a la gravedad de los cargos.

Investigación por delito

La decisión judicial fue emitida por la magistrada Ángela Carolina García Vivanco, titular del mencionado despacho de flagrancia. La resolución legal se dictó en perjuicio directo de una adolescente de iniciales A.G.C.Q., de tan solo 13 años. Tras evaluar los fundados y graves elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con las indagaciones fiscales, el investigado inició el acercamiento con la menor en enero de este año a través de la red social TikTok, donde se presentó falsamente como un adolescente de 16 años para ganarse su confianza. Tras semanas de presunta manipulación digital, Miranda Pérez habría pactado un encuentro el 14 de febrero de 2026. Aprovechando que la víctima se encontraba sola con sus hermanos menores en su vivienda, el imputado habría ingresado al inmueble para cometer los primeros actos de violencia sexual.

Las agresiones presuntamente continuaron repitiéndose en diversas oportunidades, bajo constantes amenazas de muerte y violencia física para evitar que la adolescente lo denunciara. Ante el evidente temor de la menor, ella decidió finalmente confesarle la situación a su madre, quien dispuso de inmediato que su hija fuera a vivir con su padre en otro domicilio, además de ordenarle bloquear al agresor de todas sus redes sociales como medida de protección. Sin embargo, en julio de 2026, el sujeto la contactó nuevamente usando un perfil falso de TikTok y la amenazó con herir a su familia si no revelaba su nueva ubicación.

Bajo una fuerte presión psicológica y el miedo de que sus seres queridos resultaran afectados, la menor proporcionó su dirección el pasado 8 de julio. Ese mismo día, el imputado se trasladó hasta la vivienda indicada y, bajo amenazas, habría perpetrado nuevamente los actos de violencia sexual contra la adolescente. Las circunstancias cambiaron drásticamente cuando el padre de la menor llegó temprano a la casa de manera imprevista, descubriendo la escena y reteniendo al sospechoso en el acto.

El progenitor solicitó de inmediato el apoyo de los agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron al domicilio y lograron la captura en flagrancia de Dante Mateo Miranda Pérez. Con esta detención se dio inicio formal al proceso bajo las reglas del proceso inmediato por flagrancia.

La magistrada determinó que el período de reclusión preventiva se computará desde el día de su arresto, el 8 de julio de 2026, hasta el 7 de abril de 2027, tiempo en el que permanecerá recluido en el penal que determine el INPE.

Cabe precisar que el procesado es investigado por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 173º del Código Penal Peruano, el cual sanciona drásticamente la violación sexual de menores de edad. Este marco legal busca defender de manera prioritaria la indemnidad, la libertad y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del país.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO