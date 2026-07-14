Nueve meses de prisión preventiva deberán cumplir Johan David Alejos Córdova de 24 años, Víctor Jesús Vásquez Mendoza (25), Liliana Molina Ávalos (36) y Darian Alexandra Quispe Martínez (26), luego de que el Poder Judicial acogiera el requerimiento de la Fiscalía que los investiga por presunto tráfico ilícito de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y materiales explosivos, tras un operativo ejecutado en el distrito de Sunampe.

Medida judicial

La medida coercitiva fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Jhonathan Alonso Cruz Cutty, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, quien sustentó el pedido ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha. El magistrado declaró fundado el requerimiento al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción, una posible pena superior a cinco años y peligro de fuga y obstaculización del proceso.

La investigación se originó tras el operativo realizado el 27 de junio de 2026 por efectivos de la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) y la DIRINCRI de la Policía Nacional del Perú en una vivienda ubicada en la avenida Idelfonso, en el centro poblado Acequia Grande, distrito de Sunampe. En el inmueble fueron intervenidos los cuatro investigados, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos de Chincha”.

Según la tesis fiscal, durante la diligencia se incautaron aproximadamente 500 gramos de pasta básica y clorhidrato de cocaína, además de 346 gramos de marihuana, cantidades que exceden los límites permitidos para el consumo personal. También fueron hallados un revólver abastecido con municiones, cinco cartuchos de explosivo tipo Emulnor con mecha, dinero en efectivo y otros elementos que formarían parte de la actividad ilícita investigada.

Las investigaciones sostienen que los cuatro imputados habrían actuado de manera concertada, compartiendo el inmueble intervenido y teniendo acceso a la droga, el dinero, el arma de fuego y los explosivos encontrados durante el operativo. Estos elementos sustentan la hipótesis fiscal sobre una actuación conjunta para la presunta comercialización de estupefacientes.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía verificó que Johan David Alejos Córdova registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de asesinato. Este antecedente fue incorporado entre los elementos presentados durante la audiencia que culminó con la imposición de la prisión preventiva.

Asimismo, la investigación reveló que Liliana Molina Ávalos, alias “Tía Lili”, registra denuncias por presunta estafa y otras defraudaciones, mientras que Darian Alexandra Quispe Martínez, conocida como “Chibola”, había sido intervenida semanas antes por un presunto caso de tráfico ilícito de drogas. En tanto, Víctor Jesús Vásquez Mendoza, alias “Chucho”, presenta antecedentes por tentativa de homicidio, hurto agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones.

EL DAT0: En el caso de Johan David Alejos Córdova, alias “Johan”, también registra denuncias por robo agravado, violencia física y delitos contra la salud pública. Además, en febrero de 2023 fue detenido en Chincha tras ser intervenido portando una pistola Glock abastecida con nueve municiones sin percutir.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO