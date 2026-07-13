La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Extorsionadores de Los Barracones de Pisco” durante un operativo realizado el 10 de julio en el asentamiento humano Rosita Salguero, distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco.

Los intervenidos son investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de explosivos y municiones.

Detenidos e incautación de evidencias

Los detenidos fueron identificados por la Policía como Eduardo Gabriel Crispín Cavero (22), alias “El Cholo Crispín”, y Jair Moisés Alvarado Aicho (19), conocido como “Loco Jair”.

Durante la intervención, los agentes incautaron:

Dos cartuchos de dinamita.

Tres municiones.

Cuatro teléfonos celulares.

Una mototaxi de placa 9234-US , marca Bajaj, color azul.

, marca Bajaj, color azul. Una bolsa con marihuana.

Otros objetos considerados de interés para las investigaciones.

Investigación por presunta extorsión

Según la investigación policial, Jair Moisés Alvarado Aicho registra antecedentes por el presunto delito de robo agravado.

Asimismo, las diligencias lo vinculan familiarmente con el alias “Príncipe”, señalado por la Policía como presunto líder de la organización criminal “Los Malditos de Sinaloa”, investigada por presuntos delitos de extorsión, sicariato, cobro de cupos y tráfico ilícito de drogas en la provincia de Pisco.

Hallan una presunta carta extorsiva

Como parte de las evidencias, la Policía informó que encontró una presunta carta extorsiva que habría sido entregada a una víctima para exigir el pago de S/ 10.000.

De acuerdo con la investigación, el manuscrito contenía el siguiente mensaje:

“Llevas tiempo sin pagar a nadie, es hora que te alinees. Queremos 10 000 soles”.

El escrito estaba acompañado por dos balas y la frase “Plata o plomo”, que, según la Policía, habría sido utilizada para intimidar a la víctima y presionarla para efectuar el pago.

Continúan las investigaciones

Las autoridades presumen que los intervenidos integrarían una organización dedicada a extorsionar a comerciantes y ciudadanos mediante amenazas con explosivos y armas de fuego.

Todo el material incautado será sometido a pericias para determinar su posible relación con otros hechos delictivos registrados en la provincia de Pisco.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la presunta organización criminal.

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