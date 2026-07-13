Dos graves accidentes de tránsito registrados con menos de cinco horas de diferencia en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, dejaron como saldo una mujer fallecida y dos personas heridas durante la madrugada del domingo 12 de julio.

Tragedia vial

El primer siniestro ocurrió a las 12:40 de la medianoche, en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur, frente a la panadería “Toñito”. Según la información preliminar, un motociclista impactó contra un peatón que intentaba cruzar la vía, provocando que ambos resultaran heridos.

El conductor de la motocicleta fue trasladado a la Posta Médica de Chilca, mientras que el peatón, identificado con las iniciales N.P., debido a la gravedad de las heridas sufridas, fue evacuado a un hospital de Lima para recibir atención especializada.

Cuando aún se realizaban las diligencias por el primer accidente, un segundo siniestro fue captado por las cámaras de videovigilancia de Serenazgo a las 04:56 de la madrugada, esta vez en el kilómetro 63.5 de la Panamericana Sur.

De acuerdo con el reporte preliminar, un camión embistió a una motocicleta en circunstancias que son materia de investigación por parte de la Policía.

Hasta el lugar se desplazaron las unidades de emergencia. Sin embargo, una mujer identificada con las iniciales T.O.E. falleció de manera instantánea debido a la violencia del impacto.

El acompañante de la víctima resultó herido y recibió atención de los equipos de emergencia antes de ser trasladado al hospital.

Representantes del Ministerio Público llegaron posteriormente al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver.

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