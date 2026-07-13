Aunque Ica registra una incidencia de anemia infantil menor al promedio nacional, la problemática continúa afectando a miles de menores en la región. Según un estudio de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), al cierre del 2025 el 25.9% de los niños de 6 a 35 meses presentaba esta condición, lo que equivale a cerca de 11 mil menores de tres años. A nivel nacional, la cifra alcanzó el 34.9%, de acuerdo con datos del INEI.

Niñez vulnerable

El informe también advierte que la anemia no solo afecta a la primera infancia. En Ica, el 15.7% de los adolescentes presenta esta enfermedad, mientras que en la provincia de Chincha el porcentaje se eleva hasta 22.5%, según cifras de UNICEF. Esta situación mantiene en alerta a especialistas debido a las consecuencias que puede generar en el desarrollo físico y cognitivo de la población.

De acuerdo con las investigaciones citadas, la anemia durante los primeros años de vida puede afectar el desarrollo cerebral, dificultar el aprendizaje, reducir el rendimiento escolar e incluso limitar las oportunidades laborales y la productividad en la etapa adulta. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de prevenir y detectar oportunamente esta enfermedad.

La Red de Estudios para el Desarrollo señaló que combatir la anemia requiere un trabajo conjunto entre las familias y el Estado. Mientras los hogares deben promover una alimentación adecuada y acudir a los controles médicos, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el acceso oportuno a suplementos de hierro, atención de salud y campañas de prevención dirigidas a la población más vulnerable.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO