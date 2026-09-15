Tres personas fueron detenidas por agentes de la Comisaría PNP Lircay, tras ser señaladas por su presunta participación en un caso de violación sexual en agravio de una menor de 15 años, ocurrido durante la madrugada del 13 de septiembre.

Los intervenidos fueron identificados como Yelson Belito Taipe (18), Andrés Huaira Gala (31) y Noel Vásquez Choccelahua (22), quienes permanecen en la dependencia policial mientras continúan las diligencias correspondientes.

Según el reporte policial, el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, en inmediaciones del pasaje Meza, cerca de la discoteca “Sótano”, en el barrio Bellavista de Lircay, provincia de Angaraes.

Tras conocer el caso por la denuncia presentada por la madre de la menor, los agentes desplegaron un operativo para ubicar a los presuntos implicados. Alrededor de las 2:20 de la tarde del mismo día, lograron intervenir a los tres sujetos.El caso fue comunicado al Ministerio Público mediante la Nota Informativa N.° 202601576030.

Como parte de las primeras diligencias, personal de OFICRI Huancavelica realizó la inspección técnico-policial y se dispusieron los exámenes médico-legales, además de las demás actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.

La investigación continuará bajo la conducción de las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades que correspondan.