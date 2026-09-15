Pena suspendida y trabajo comunitario para 4 varones que poseían celulares robados en Arequipa

Cuatro personas terminaron condenadas por tener en su poder celulares reportados como robados en el sistema de OSIPTEL. Los intervenidos fueron detenidos durante un operativo realizado por la Policía en inmediaciones del puente Arrayanes, en Hunter, y terminaron aceptando cargos mediante un procedimiento de terminación anticipada.

El operativo de la Divincri se realizó la noche del 10 de setiembre, en una zona considerada de alta incidencia delincuencial. Durante la intervención fueron detenidos Alex Idme C., Diego Quispe C., Jack Torres A. y Luis Gonza L., además de inmovilizarse varios vehículos.

Según el fiscal adjunto provincial Roy Alarcón García, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter, se encontraron seis celulares registrados en OSIPTEL como “sustraídos” o “clonados”. También se realizaron inspecciones técnico-policiales y se recopilaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Con estos elementos, los cuatro investigados optaron por acogerse a la terminación anticipada y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. El Juzgado de turno ratificó lo acordado durante una audiencia.

Dos de los sancionados recibieron un año y ocho meses de prisión, pero la pena fue convertida en 86 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Los otros dos recibieron un año de pena privativa de libertad suspendida. Todos deberán pagar, además, S/ 2 mil por reparación civil.

La libertad, sin embargo, está condicionada al cumplimiento de reglas de conducta. Si alguno vuelve a cometer un delito, se ausenta de su domicilio sin autorización judicial u incumple las demás obligaciones impuestas, podría perder el beneficio y ser enviado a un penal.

Un aspecto que llama la atención en el caso es la situación de los propietarios de algunos de los equipos recuperados. El Ministerio Público logró identificarlos y comunicarse con ellos, pero ninguno quiso presentar una denuncia, declarar o ser notificado formalmente sobre el proceso.